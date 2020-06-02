“İşsizler, ödeneksiz izne çıkarılanlar, maaş alamayacaklar var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, insanların ekonomik anlamda sıkıntı çektiğini, hükümetin dış ve iç borçlanmayla ilgili çıkan kaynakla birlikte ekonomik zorluk yaşayan insanlara destek vermesi gerektiğini belirtti.

Erhürman’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle;

“İşsiz kalan insanlarımız var (işsizlik ödeneği 1500 TL'ye düştü). Kısmi çalışma statüsüne geçecek ve maaşları düşecek işçilerimiz var. Açılan iş yerlerinde "ödeneksiz izne" çıkarılan, dolayısıyla "izin" süresince maaş alamayacak olanlar var. Çalıştıkları iş yerlerinin kapanma riski dolayısıyla işsiz kalma endişesi yaşayanlar var.

İçinde bulunduğumuz durumu kötüye kullanan, yasaları ihlal eden işverenler varsa gereği yapılsın elbette. Dış ve iç borçlanmayla bir kaynak çıktı ortaya. Sorun işverenden kaynaklanmıyorsa devlet bu kaynağı doğru kullanarak destek versin. Bu insanlarımızın durumunu kimse görmezden gelemez...”