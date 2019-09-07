İsrail’de yıllarca hapis yattı

Narkotik ekiplerinin bir villada gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılardan S.L.’nin dosyası oldukça kabarık.

İsrail basını Girne’de Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuna yer verdi. Bir haber sitesinde çıkan haberde, zanlılardan S.L.’nin kriminal suçlardan kabarık dosyası olduğuna dikkati çekildi.

VİLLA MERCEK ALTINDA… Polis memuru Ali Çavuş, operasyon yapılan villanın kime ait olduğuna yönelik araştırma başlatıldığını, dönem dönem villanın İsraillere kiralandığı yönünde bilgi edindiklerini ve araştırma başlattıklarına dikkati çekti.

Devrim DEMİR

Girne’de Şehnaz Sokak üzerinde kiraladıkları villa içinde uyuşturucu partisi yaparken suçüstü yakalanan S.L., B.S.Y., S.C., Z.L.R., ve S.R. aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

İsrail vatandaşı olan zanlıların ülkede turist statüsünde oldukları ifade edilirken, zanlı S.L.’nin İsrail’de birçok kriminal suça bulaştığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, zanlının ülkesinde silah kaçakçılığı, şiddet, uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından 10 yıl hapis yattığı öğrenildi.

Tasarruflarında ketamin, extacy hap, metamfetamin, kokain’in yanı sıra yüklü miktarda para ile yakalanan zanlılar ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Villa’nın kime ait olduğu araştırılıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş mahkemede verdiği ifade de zanlıların önceki gün Girne’de Şehnaz Sokak üzerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anımsattı. Çavuş, evde birden fazla uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildiğini kaydetti.

Zanlıların ülkede turist statüsünde olduklarını ifade eden Çavuş, baskın yapılan kiralık villanın kime ait olduğunun araştırıldığını, söz konusu villanın dönem dönem İsraillilere kiralandığına dikkati çekti.

Soruşturma derinleştirildi

Polis, olayla bağlantılı soruşturmanın derinleştiğini villada başka şahıs veya şahısların olup olmadığı yönünde araştırma yaptıklarını bazı bilgiler edindiklerini ve bunların araştırılması gerektiğine değindi.

Çavuş, soruşturmanın selameti için tüm zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.





İsrail basını da operasyona yer verdi

“Her yer uyuşturucu kokuyordu”

Girne’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonuna İsrail basını da geniş yer verdi. “Her yer uyuşturucu kokuyordu” başlıklı haberinde özellikle zanlı S.L.’ye geniş yer veren haber sitesi, zanlının İsrail’de birçok kriminal suça bulaştığına değindi.

S.L.’nin İsrail’de ‘Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kara para aklama ve şiddet’ suçlarından toplamda 10 yıl hapislik cezası aldığına dair haber çıkarken, son 2 yıldır zanlının İsrail’de isminin hiçbir kriminal olayda yer almadığı ifade edildi.