“İspatlanmayan suça ceza verildi”

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu partisi yaptıkları iddiası ile 9 gün tecrit cezası alan mahkûm yakınları, ‘ispatlanmayan suça ceza verildiği’ gerekçesi ile isyan etti.

Cezaevinde televizyon odasında yaşandığı iddia edilen olayın kamera görüntülerinden tespit edilmesi üzerine, odada bulunan 9 kişi sorguya çekildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polisler, 9 Ocak tarihinde cezaevinde saat 10.00-15.00 saatleri arasında mahkûm ve tutuklulardan ifade aldı, koğuşlarda arama yaptı.

Uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin ise analiz sonuçlarının beklendiğini öğrenildi.

Cezaevindeki yakınlarından haber alamayan bazı aileler ise dün sabah bilgi almak için Cezaevi kapısındaydı.

Cezaevi müdüründen bilgi aldılar…

Yakınlarının hücre cezası aldığını başka mahkûm ve tutuklulardan öğrenen bazı aileler, dün sabah erken saatlerde Merkezi Cezaevi önünde Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ile görüşmek için bekledi.

Aileler, Bilmem’den, 9 kişinin kamera görüntülerinde uyuşturucu kullandıkları şüphesi oluşturdukları için tutuklandıkları yönünde bilgi aldıklarını aktardı.

Cezaevi müdürünün vermiş olduğu bilgide, uyuşturucu olduğu iddia edilen emarenin analize gittiğini kaydeden mahkûm ve tutuklu yakınları cezaevinde bulunan yakınlarının sorgusuz infaz edilerek Disiplin Kurulu tarafından 9 gün hücre cezasına mahkûm edildiklerini öne sürdü.

Cezaevinde yaşandığı iddia edilen olayda yönetimin yargısız infaz yaptığını ve kamera görüntülerine göre hareket ederek ispatlanmayan bir suç için 9 kişinin 9 gün ceza aldığını ifade eden mahkûm ve tutuklu yakınları bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Cezaevi yönetimi açıklama yapmadı

İddialar üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, soruları yanıtlamadı, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Aileler öfkeli…

“Analiz sonucu gelmeden neden hücreye atıldılar?”

Merkezi Cezaevinde uyuşturucu partisi düzenledikleri iddiası ile hücre cezası alan mahkûm ve tutukluların yakınları YENİDÜZEN’e konuştu.

Merkezi cezaevinde yaşandığı iddia edilen olayın ardından, cezaevindeki kardeşi ile iki gün önce telefonda görüştüğünü kaydeden Erdoğan Karakaya, kardeşinin kendisine bir olay yaşandığını, gece yarısı birden fazla gardiyanın koğuşa girerek arama yaptıklarını ve huzursuz olduklarını anlattığını söyledi.

Karakaya, kardeşinin önceki gün hücreye atıldığını başka bir mahkûmdan telefoniyen öğrendiğini ifade etti.

Kardeşinin durumu hakkında bilgi almak için Cezaevi Müdürü ile konuştuklarını kaydeden Erdoğan Karakaya, bulunan emarenin analiz sonucu gelmeden kardeşinin neden hücreye konulduğunun açıklanmasını beklediklerini söyleyerek, yargısız infaz yaptıklarını savundu.

Emine Akçam: “Hücreye atıldığını başkasından öğrendik”

Kardeşinin cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu anlatan Emine Akçam ise, olayı başka birinden öğrendiklerini ve bilgi almak için Mağusa’dan geldiğini ifade etti. Cezaevi müdürünün verdiği bilgide, kardeşinin de 9 gün hücre cezası alanlar arasında olduğunu ifade eden Akçam, ispatlanmayan bir suç yüzünden nasıl böyle bir ceza verilebildiğini sorarak isyan etti.