İsmet Vehit Güney’e ait eserler koleksiyoncuların ilgisine sunuluyor

Kıbrıs modern resminin öncü isimlerinden İsmet Vehit Güney’e ait eserler, Rüstem’in düzenlediği özel bir müzayede ile koleksiyonerlerin ilgisine sunuluyor. Kıbrıs’ın önemli tarihi figürlerinden biri olan Osman Örek’in koleksiyonundan seçilmiş, İsmet Vehit Güney’in 1952 - 1960 dönemine ait altı eseri kataloglanarak, müzayedeye hazırlandı. Üç manzara, iki natürmort ve bir nüden oluşan altı eserlik seçki 4 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Rüstem’in Bahçesi’nde düzenlenecek müzayede ile koleksiyonerle buluşacak.

Müzayede öncesinde ise İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney ve Osman Örek’in kızı Yeşim Örek Gümüşdağ ile yapılan kısa röportaj- dökümantasyon gösterimi yapılacak. Müzayedeye çıkacak eserler, 3 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibari ile Rüstem Ana galeride sergilenerek, koleksiyonerlerin ziyaretine açılacağı duyuruldu.

Rüstem Kitabevi tarafından yapılan açıklamada müzayedeye katılacak kişilerin müzayededen en az iki gün evvel Rüstem Müzayede sorumluları ile iletişime geçip, kayıt yaptırmaları gerekmekte olduğu belirtildi.