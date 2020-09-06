İsmet Vehit Güney eserlerine büyük ilgi

Rüstem Kitabevi’nde Osman Örek koleksiyonundan seçilmiş İsmet Vehit Güney imzalı 6 tablo açık arttırma ile satışa sunuldu.

4 Eylül Cuma günü Rüstem Kitabevi tarafından düzenlenen müzayedede, Osman Örek koleksiyonundan seçilmiş İsmet Vehit Güney imzalı 6 tablo açık arttırma ile satışa sunuldu.

Bütün eserlerin alıcı bulduğu müzayedeye koleksiyonerler büyük ilgi gösterdi.

Ayrıca müzayede öncesi konuklara, Osman Örek’in kızı Yeşim Örek ve İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney ile yapılan söyleşi ve arşiv fotoğraflarından oluşan kısa bir belgeselin gösterimi yapıldı.