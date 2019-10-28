İsmail Özdemir yaşamını yitirdi
Bafra’da 15 Eylül tarihinde trafik kazası geçirerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı İzmir Medikal Hastanesi’nde tedavi gören İsmail Özdemir, dün yaşamını yitirdi.
Bafra’da 15 Eylül tarihinde trafik kazası geçirerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı İzmir Medikal Hastanesi’nde tedavi gören İsmail Özdemir, dün yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgide, İzmir Medikal Hastanesi'nde tedavi gören İsmail Özdemir’in dün hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis, Özdemir’in ölüm nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.
Hatırlanacağı üzere, İsmail Özdemir, Bafra'da 15.09.2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, Mağusa Devlet Hastanesi ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne, oradan da İzmir Medikal Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İsmail Özdemir dün tedavi gördüğü İzmir Medikal Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaza nasıl olmuştu?
Bafra’da oteller bölgesinde JR 549 plakalı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Orhan Güzel, KH 452 plakalı motor sürücüsü 35 yaşındaki İsmail Özdemir’e çarpmıştı.