İsmail Kemal’e alkışlarla veda

Hayatını kaybeden Uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, köşe yazarı; Kıbrıs Öğrenci ve Gençlik Federasyonu’nun (KÖGEF) kurucularından ve başkanlarından İsmail Kemal’in cenazesi Lefke’de toprağa verildi.

İsmail Kemal'a önce Lefkoşa'nın güneyinde dostları, öğrencileri ve Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından Bayraktar Cami'de bir tören düzenlendi. Daha sonra Kemal'in cenazesi kuzeye geldi; kızı ve eşine de Lefke'deki cenazeye özel izinle katılma imkanı yaratıldı.

Kemal’in cenazesine, ailesi sevenlerinin yanı sıra, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, eski Başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Ömer Kalyoncu ve Özkan Yorgancıoğlu, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Mağusa eski Belediye Başkanı Oktay Kayalp ile KÖGEF kuşağının önde gelen isimleri de katıldı. İsmail Kemal alkışlarla uğurlandı.

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Ferdi Sabit Soyer, İsmail Kemal'ın kişiliği ve mücadelesi üzerinde durdu ve toplumsal bir değerin "erken yaşta kaybedildiğine" vurgu yaptı.

AKEL’den başsağlığı mesajı

AKEL, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İsmail Kemal için başsağlığı diledi. AKEL’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsmail Kemal’ın ailesine, tüm yakınlarına, dostlarına, meslektaşlarına ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz

Kıbrıslıtürk öğrenci hareketinde önemli bir yeri olan, KÖGEF’in kurucularından ve başkanlarından, bir dönem AKEL’de çalışmış olan, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu Bilimleri Bölümü’nde çalışan İsmail Kemal’ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. AKEL olarak İsmail Kemal’ın ailesine, tüm yakınlarına, dostlarına, meslektaşlarına ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz.

İsmail Kemal kimdir?

İsmail Kemal 1954’te Lefkoşa'da doğdu. Sofya Üniversitesi'nde Felsefe bölümünü bitirdi. Eğitimine Londra Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinde lisans diplomasıyla devam etti. Indianapolis Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını (MA), Sofya Üniversitesi'nde ise doktorasını (PhD) yaptı. Türkçe, Yunanca, İngilizce, Bulgarca ve Rusça biliyordu. Açıldığı 1992’den bu yana Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Ortadoğu Bilimleri Bölümü'nde Özel Eğitim Elemanı olarak çalıştı. Dil derslerinin yanı sıra ilgi duyduğu araştırma alanı olan modern Türkiye tarihi ile ilgili dersler de verdi. Orta öğretimde Türkçe eğitimi ve sınav testlerinin hazırlanmasında Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği yaptı. Ayrıca Avrupa Hukuk Çerçevesinin Türkçeye çevirisinde Dışişleri Bakanlığı ile çalıştı.