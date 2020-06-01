İsmail Kemal yaşamını yitirdi
Uluslar arası ilişkiler uzmanı, akademisyen, köşe yazarı Dr. İsmail Kemal yaşamını yitirdi.
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Uluslar arası ilişkiler uzmanı, akademisyen, köşe yazarı Dr. İsmail Kemal yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Dr. İsmail Kemal’in bugün yaşamını yitirdiği, cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
Kıbrıs Öğrenci ve Gençlik Federasyonu – KÖGEF kurucularından akademisyen İsmail Kemal, Kıbrıs’ın güneyinde yaşamını sürdürüyordu.
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