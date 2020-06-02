İsmail Kemal uğurlanıyor
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden akademisyen ve yazar İsmail Kemal’in cenazesi, Perşembe günü kaldırılıyor.
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İsmail Kemal’in ailesinden yapılan açıklamaya göre İsmail Kemal için 4 Haziran Perşembe günü saat 12:00'de, Lefke Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenlenecek.
Cenaze töreninde COVID-19 korunma tedbirleri sebebi ile camide toplanma olmacak.
Bayraktar Camisi’nde toplanma
Öte yandan Kıbrıs’ın güneyindeki Bayraktar Camisi’nde saat 13:30’da İsmail Kemal’in cenazesi için toplanılacak.
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