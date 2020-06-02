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İsmail Kemal uğurlanıyor

İsmail Kemal uğurlanıyor

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden akademisyen ve yazar İsmail Kemal’in cenazesi, Perşembe günü kaldırılıyor.

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İsmail Kemal’in ailesinden yapılan açıklamaya göre İsmail Kemal için 4 Haziran Perşembe günü saat 12:00'de, Lefke Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreninde COVID-19 korunma tedbirleri sebebi ile camide toplanma olmacak.

Bayraktar Camisi’nde toplanma

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyindeki Bayraktar Camisi’nde saat 13:30’da İsmail Kemal’in cenazesi için toplanılacak.

 

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