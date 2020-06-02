İsmail Kemal uğurlanıyor

İsmail Kemal’in ailesinden yapılan açıklamaya göre İsmail Kemal için 4 Haziran Perşembe günü saat 12:00'de, Lefke Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreninde COVID-19 korunma tedbirleri sebebi ile camide toplanma olmacak.

Bayraktar Camisi’nde toplanma

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyindeki Bayraktar Camisi’nde saat 13:30’da İsmail Kemal’in cenazesi için toplanılacak.