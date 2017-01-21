Doğu Akdeniz Üniversitesi - İletişim Fakültesi öğrencilerinden Cemil Çoruhlu ve Sinan Tolun, İsmail Karadağ’ın hayatından esinlenip film çektiler. Türkmenköy’de ikamet eden İsmail Karadağ isimli gencin hayatı üzerinden yazılan “Sol Ayağım” filmde ,fiziksel bir engelin nasıl avantaja dönüştüğü işleniyor. İsmail henüz 3 yaşındayken sol kolunu hamur makinesine kaptırmış ve bunun sonucunda sol kolunu kaybetmişti. İsmail Karadağ’ın hayatının kısa film olduğu bu proje 6 Ocak’ta Doğu Akdeniz İletişim Fakültesi’nde film galasında gösterildi ve birinciliği kazandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV Sinema Bölümü öğrencilerinin Yönetmen ve Yapımcı Osman Sınav’ın danışmanlığıyla çektikleri bitirme projelerinin gösterimi İletişim Fakültesi Mor Salon’da ‘Kısa Film Galası’ başlığı altında seyirciye sunuldu. Öğrenciler tarafından çekilen filmlerin teker teker sunulmasının ardından seçkin jürinin oylaması ile en iyi film seçildi. Osman Cemil Çoruhlu ve Sinan Tolun Sınav’ın İstanbul’daki film ekibinde çalışma fırsatı da yakaladı. İsmail için toplanan protez kol parası yakalandığı kanser tedavisinde kullanılmış ve bu yüzden protez kol alınamamıştı. Hikayeyi öğrenen Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri olayı filmlerine taşıyarak, olayı herkesin duymasını sağlayıp İsmail Karadağ'a protez kol için yardım etmek adına bir proje başlattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Cemil Çoruhlu proje hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi: ‘’İsmail Karadağ kardeşimize yardım etmek istedik. Görevli olduğum bir futbol müsabakasında saha kenarında çok iyi top sektiren, şut atan bir çocuğu fark ettim. Sol kolu olmamasına rağmen bu onu hiç etkilemiyor gibiydi. Müsabaka sonucu evine gittim. Ailesiyle tanıştım. Her şeye rağmen hayat dolu insanlardı. Bana İsmail için toplanan paranın kanser tedavisine gittiğini söyleyince böyle bir proje yapmaya karar verdik. Asıl amacımız yardım sever kimselere ulaşarak İsmail’e bir protez kol takılmasına vesile olmaktır’’ dedi.

Galadan sonra soruları yanıtlayan Cemil Çoruhlu: ' Bu filmi çekebilmek için bir çok olumsuzluklarla karşılaştık. Bizim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Projeye başladığımızda tek amacımız Türkmenköy' de ikamet eden İsmail Karadağ kardeşimizin sesi olmaktı. Tek istediğimiz bu kardeşimize ve ailesine bir yardım elinin uzatılmasıdır.' dedi.

Filmler Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un da katıldığı seçkin bir jüri, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından izlendi. Yapımcı ve Yönetmen Osman Sınav, etkinlik öncesi kısa bir konuşma yaptı ve filmde konu edilen hikayelerin insan hayatının özünü oluşturduğunu belirtti. Öğrencilerin de kendi hayatlarından esinlenerek kısa filmler çektiğini kaydeden Osman Sınav, onların filmlerinin böylesi bir kitle tarafından izlenmesinin büyük bir onur olduğunu ifade etti.