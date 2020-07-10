İşletme sahibini korkutmak istedi

Girne’de meydana gelen korkutmak maksatlı silah taşıma ve kanunsuz bıçak taşıma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A. R. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı ekmek bıçağını, kendisini işten çıkartmak istediği gerekçesiyle kafe işletmecisine doğru çekip, korkuttuğunu anlattı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel zanlı A. R.’nin 8 Temmuz 2020 tarihinde Girne'de meydana gelen "Korkutmak amacı ile silah taşıma ve Kanunsuz bıçak taşıma" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 8 Temmuz 2020 tarihinde, saat 01.00 raddelerinde, Girne'de, umumi bir yer olan Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Dolunay Bar ve Cafe isimli işletme içerisinde konu iş yerinde müdür olarak çalışmakta olan zanlı A. R.’nin kendisini işten çıkartmak istediği gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı ekmek bıçağını yine konu kafenin işletmeciliğini yapmakta olan Ammar Abdel Latif Mohammad Salah'a doğru çekip korkutma amacıyla silah taşıma ve tasarrufunda kanunsuz bıçak bulundurma suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine aranan kişi ilan edildiğini ve olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hüseyin Soyel 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde zanlının müşteki ile birlikte Girne Adli Şubeye gelerek teslim olduğunu ve müştekinin vermiş olduğu ifadesinde şikâyeti geri çektiğini ancak olayın kamu suçu olduğundan soruşturmasının devam ettiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı 1 kefil 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.