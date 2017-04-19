Mağusa’daki Bedi’s Piknik Alanı’nın özel bir şahsa kiralanması, tellenerek halkın girişine kapatılmasının Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşınmasının ardından, mahkeme bugün görüşülen davada, esas dava görüşülünceye kadar bölgedeki işletmeyi durdurdu, ara emri kararı verdi.

SİT ALANI olduğu belirtilen Piknik Alanı’nın kiralanması tartışmalara neden olmuş, alanın halka kapatılması eylemle protesto edilmişti.

Hatırlanacağı üzere Eski Turizm ve Çevre Bakanı, Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek görevde olduğu dönemde benzer bir projeyi Anıtlar Yüksek Kurulu’nun REDDETTİĞİNİ açıkladı, “Mevsimine göre görüş değişmez. O dönemde yasaya göre hareket edilmiş, benzer proje hayata geçmemişti. Üstelik o projede halkın girişi engellenmemiş, kesinlikle girişte halktan ücret talebiyle ilgili de madde olmamıştı” diye konuşmuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Dinçyürek, bölgenin SİT ALANI olduğuna da vurgu yaparak, piknik alanının halkın girişine kapatılması, girişte ücret talep edilmesinin yasal mevzuata uygun olmadığını, sözleşmenin tek başına iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali ise piknik alanının telle ikiye ayrılarak, özel bir şahsa kiralanması ve halkın serbestçe kullanmasının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.