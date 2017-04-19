Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘İşletme dursun’!
‘İşletme dursun’!

‘İşletme dursun’!

SİT ALANI olduğu belirtilen Piknik Alanı’nın kiralanması tartışmalara neden olmuş, alanın halka kapatılması eylemle protesto edilmişti.

A+A-

Mağusa’daki Bedi’s Piknik Alanı’nın özel bir şahsa kiralanması, tellenerek halkın girişine kapatılmasının Yüksek İdare Mahkemesi’ne  (YİM) taşınmasının ardından, mahkeme bugün görüşülen davada, esas dava görüşülünceye kadar bölgedeki işletmeyi durdurdu, ara emri kararı verdi.

SİT ALANI olduğu belirtilen Piknik Alanı’nın kiralanması tartışmalara neden olmuş, alanın halka kapatılması eylemle protesto edilmişti.

 

Hatırlanacağı üzere Eski Turizm ve Çevre Bakanı, Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek görevde olduğu dönemde benzer bir projeyi Anıtlar Yüksek Kurulu’nun REDDETTİĞİNİ açıkladı, “Mevsimine göre görüş değişmez. O dönemde yasaya göre hareket edilmiş, benzer proje hayata geçmemişti. Üstelik o projede halkın girişi engellenmemiş, kesinlikle girişte halktan ücret talebiyle ilgili de madde olmamıştı” diye konuşmuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Dinçyürek, bölgenin SİT ALANI olduğuna da vurgu yaparak, piknik alanının halkın girişine kapatılması, girişte ücret talep edilmesinin yasal mevzuata uygun olmadığını, sözleşmenin tek başına iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali ise piknik alanının telle ikiye ayrılarak, özel bir şahsa kiralanması ve halkın serbestçe kullanmasının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

Bu haber toplam 720 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Bedis davasında ara emri talebi görüşüldüAra emri talebi görüşüldüYeniboğaziçi Kadınlar Derneği ile birlikte bölgedeki bazı kadınlar Bedi’s Piknik Alanı’nda özel bir firma tarafından yapılan işlemlerin izinsiz olduğu gerekçesiyle dün ara emri talebiyle YİM’e başvurdu. Ara emri duruşması bugün yapıldı…
Bedi’s Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınıyor!Bedi’s yargıya taşınıyor!
Bedi’s: Mart 9’u yerine, eylemBedi’s: Mart 9’u yerine, eylemHer yıl Mart 9’unu Bedi’s Piknik Alanı’nda kutlayan Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ise bu yıl etkinlik değil, EYLEM yapacaklarını açıkladı