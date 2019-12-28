Islak yolda hâkimiyetini kaybetti

Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolunda bugün meydana gelen kazada 52 yaşındaki Seyfi Lunkaya, yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı.

Görenleri korkutan kazada yaralanan olmaması ise sevindirdi…

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

Bugün saat 14.30 sıralarında, Dipkarpaz - Zafer Burnu Anayolunun 2-3 km'leri arasında Seyfi Lunkaya (E-52), yönetimindeki FA 225 plakalı araç ile Zafer Burnu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun ıslak oluşundan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FOTO: Sosyal Medya