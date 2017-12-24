İskele’ye Boğaz darbesi: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 14’üncü haftasında Gençler Birliği’ne konuk olan Yeni Boğaziçi, haftalar sonra galip geldi. Ligin 5’inci haftasında deplasmanda oynadığı Doğan Türk Birliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılan kırmızı mavili ekip, o haftadan sonra ligde başka galibiyet alamamıştı. İskele’de oynanan karşılaşmada tek golü 18’inci dakikada Ahmet Yalçın kaydetti. Mücadele sonrasında Yeni Boğaziçi 14 puana yükselirken, Gençler Birliği ise 24 puanda kaldı.

İskele’de ilk mağlubiyet

Süper Lig’de bu sezon üst sıraları hedefleyen Gençler Birliği, kendi sahasında bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Şu ana kadar çıktığı iç saha maçlarında 3 galibiyet, 3 de beraberlik alan kırmızı siyahlı ekip, Yeni Boğaziçi karşısında aldığı mağlubiyetle iç sahada ilk maçını kaybetmiş oldu. Böylece, iç saha maçlarında yenilmeyen tek takım Binatlı kalmış oldu.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan**, Özal Çağlayan**, Cem Öksüzoğulları**

G. BİRLİĞİ

Ali Karal*

Sinan Öğüt**

Emir Dolu*

Mehmet Aylanç*

(Dk.80 Doğuhan)

Ertan Bulut**

İbrahim Köse*

(Dk.33 Sertan Kurukafa*)

Şenol Şöför*

Sercan Çoban**

Nnameka Uzor*

Tonbara Tıongoli*

Yakubu Malik*

TD: Hasan Topaloğlu

Y. BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ***

Zübeyir Elmazoğlu***

Haşim Girgin**

(Dk.90+3 Kemal Varan)

Nodar Mammadov**

Hüseyin Genel**

(Dk.40 Tugay)

(Dk.53 Ali Emir*)

İsmail Tırlık*

Ramadan Ağdaç**

Ahmet Yalçın***

Talat Nurtunç***

Mehmet Çağakan**

Keita Ousmane***

TD: Eralp Şerifoğlu

GOL: Dk.18 Ahmet Yalçın (Y.Boğaziçi)