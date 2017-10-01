"İskele'nin geleceği ile oynamayın"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi, İskele Belediyesi’nin geleceğini riske atacak, halka olumsuz yansıyacak ve seçim kaygısıyla atılacak adımlara onay vermeyeceğini açıkladı.

İskele Belediyesi bünyesinde şirket kurularak, belediyeye ait bazı malvarlıklarının bu şirkete devredilmesi yönünde İskele Belediye Meclisi'nde UBP ve DP'li üyelerin oyları ile bir karar alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca şirkete kuruluş sermayesi için de 50 Bin TL'lik aktarma yapıldığı belirtildi. TDP İskele İlçe Örgütü, İskele Belediyesi’nin ve halkın malı olan varlıkların geleceğini riske atacak, çalışanları mağdur edecek, özelleştirme amaçlı, ayrıca geçmişte bazı diğer belediyelerde uygulanan ancak başarısızlıkla sonuçlanan uygulamalara onay vermelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

TDP İskele İlçe Örgütü, İskele Belediyesi özelinde yaşanan 'Şirketleşme' tartışmaları ile ilgili TDP'nin görüş, düşünce ve önerilerini paylaştı.

"Toplumsal ve kamusal yarar"

Şirketleşme konusunu kişiselleştirilme, önümüzdeki yerel seçimlerle anma ve içeriğin kamuoyunda tartışılmasının önüne geçme yönünde bir çaba olduğu belirtilen açıklamada, söylenenlerden, açıklananlardan bağımsız olarak, TDP olarak bu gibi konularda tamamen konunun içeriği, toplumsal ve kamusal yararı ile ilgilenildiği belirtildi.

TDP İskele İlçe Örgütü, İskele Belediye Meclisi'nin, İskele Belediyesi’nin çoğunluk, Belediyeler Birliği’nin ise azınlık hissedarı olacağı İSBEL Yatırım LTD kurulması ve Belediye'ye ait, Makenzi Halk Plajı ve Büfeleri, Babutsa Büfe, Hurma Büfe, Boğaz Balıkçı Barınağı Büfesi, İskele Düğün Salonu Büfesi, İskele Doğal Yaşamı Koruma Piknik Alanı ve büfesi, İskele Atış Poligonu, Yuvam Ana Kucağı Kreş işletmesinin şirkete devredilmesi yönünde karar ürettiğini, ayrıca bu şirkete 50 bin TL'lik 'kuruluş sermayesi' aktarılmasına da onay verildiğini kaydetti. Açıklamada, tüzüğü belli olmayan, yönetim şekli nasıl olacağı karar altına alınmayan bir şirkete onay verilmesini, üstelik 50 bin TL'lik 'kuruluş sermayesi' aktarılmasına onay verilmesini anlamlandırmakta zorluk çekildiği kaydedildi.

"Hukuka ve teamüllere aykırı"

19 Temmuz tarihli Belediye Meclisi kararının, teamüllere ve hukuka aykırı olduğunu belirten TDP İskele İlçe Örgütü, geçmişte Cemal Bulutoğluları'nın LTB Başkanı olduğu dönemde alınan benzer kararlara yönelik Sayıştay raporlarında, 'iştirakin alt yapısı olmadan yapıldığı tespit edilmiştir' yönünde görüş belirtildiğini anımsattı. TDP İskele İlçe Örgütü, şirket tüzüğü, ana sözleşme ve İskele Belediyesi ile İSBEL şirketi arasındaki ilişkiyi düzenleyecek Bakanlar Kurulu onaylı bir tüzüğe gerek olduğunu, ancak bunların ortada olmadığına dikkat çekti.

"Başkana sorular..."

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun, 15 Eylül tarihinde düzenlediği basın toplantısında şirketle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunduğu belirtilen açıklamada, İskele Belediye Başkanına şu sorular yöneltildi:"Sn. Başkan şirkete direktör atama kararı aldıklarını söyledi, henüz kuruluş aşamasında olan bir şirket için böyle bir karar alınması yasal mıdır? Sn. Başkan İS-BEL şirketinin elde edeceği tüm karı İskele Belediyesi’ne aktaracağından bahsetti, şirket zarar ederse ne olacak? Sn. Başkan şirket için ‘satılamaz’ dedi, hangi tüzüğe göre satılamaz?

Belediye Başkanı Sadıkoğlu'nun ayrıca, İS-BEL şirketinde çalışacak olan personelin Toplu İş Sözleşmesi dışında, diğer Belediye çalışanlarla aynı özlük haklarına sahip olacaklarını söylediği de belirtilen açıklamada, personelin özlük haklarının gasp edilebileceğine dikkat çekildi.

"Başarısız süreçler olarak tarihe geçtiler"

TDP İskele İlçe Örgütü açıklamasında, Sadıkoğlu'nun kurulması planlanan şirketi savunmak amacıyla Lefkoşa, Girne ve Mağusa belediyelerini örnek gösterdiği belirtilerek, "Sn. Başkan'a örnek verdiği belediyelerle ilgili geçmişte yayınlanan Sayıştay Raporlarına bakmasını öneriyoruz. Bu belediyelerde sanıldığı gibi şirketler yeni kurulmuş değildir. Çok önceden bu tür işler yapılmış ve maalesef başarısız süreçler olarak tarihe geçmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kurulması amaçlanan şirketin belediye başkanının iddia ettiği gibi bürokratik işlemleri hızlandırmayacağı da belirtilirken, "Burada hızlanacak olan bir şey varsa o da istihdamdır. Sadıkoğlu, UBP’nin istihdam anlayışını aynen uygulamak istemektedir. TDP olarak böyle bir siyasal anlayışı kabul etmiyoruz. Bu zihniyetin geçmişte başka belediyelerdeki uygulamalarının belediyeleri getirdiği nokta halen hafızalardadır" denildi.

"Paneller dizisi...İskele ve Bölgesi’nin Sorunları’

TDP İskele İlçe Örgütü, başta İskele halkı olmak üzere, toplumu yaşananlar ile ilgili olarak daha fazla aydınlatmak, İskele bölgesindeki sorunları masaya yatırarak, uzmanlar eşliğinde çözüm önerileri sunmak amacıyla, ‘İskele ve Bölgesi’nin Sorunları’ temalı bir dizi Paneller dizisi düzenleme kararı alındığını da açıkladı. İlk panelde ‘Belediye’lerde Şirketleşme’ konusunun ele alınacağı duyuruldu.