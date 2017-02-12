İskele’nin Arif’i var: 2-0

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı*, Zekai Töre***, Sertan Alkın***

GENÇLER BİRLİĞİ: Raif Denktaş Pehlivan**, Sinan Öğüt***, Mehmet Erol*, Mehmet Aylanç**, Halil Türen***, Yusuf Beyazi***, Arif Uysal*** (Dk. 68 Hussain Saddam*), Yakubu Abudu Malik***, Nnaemeka Juvenal Uzer** (Dk.68 Sertan Kurukafa*), Şenol Şöför***, İbrahim Köse** (Dk.77 Abdullah Kaya*)

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler*, Ali Akbulut*, Gökhan Özer* (Dk.46 İsmail Soydan*), Daniel Addo*, Hüseyin Yıldırım*, Ceyhun Özalkın* (Dk.46 Özcan Saygı*), Hascan Kırmaz*, Uğur Sönmez*, Hakan Altın* (Dk.79 Zeeb Choudhry*), Derviş Özeralp*, Abdou Fatawou Dodja*

KIRMIZI KART: Dk:90 Ali Akbulut (Gençlik Gücü)

GOLLER: Dk:21 ve 54 Arif Uysal (Gençler Birliği)

K-Pet Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Gençler Birliği ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Sinir harbi şeklinde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Gençler Birliği 2-0 kazandı. Gençlik Gücü Antrenörü Çağan Küsbeci karşılaşmanın ilk yarısının sonunda, Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun ve Yöneticisi Osman Karamanlı ise yaptıkları itirazlar nedeniyle oyunun 85’inci dakikasında oyun alanının dışına gönderildiler. Karşılaşmanın tek kırmızı kartını 90’ıncı dakikada Gençlik Gücü futbolcusu Ali Akbulut çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçta Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Arif Uysal kaydetti.

Önemli anlar

10’uncu dakikada, Gençler Birliği’nden Nnaemeka Juvenal Uzer kaleci Çağatay Gürler ile karşı karşıya kaldı, kaleciyi aşırtmak isteyince top üsten dışarı gitti.

21’inci dakikada, Şenol Şöför’ün sağdan ortasında topa güzel vuran Arif Uysal topu ağlara gönderdi (1-0)

29’uncu dakikada, Mehmet Erol’un uzaktan sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

45’inci dakikada, Gençler Birliği’nden Arif Uysal kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan dışarı gitti.

45+1’inci dakikada, bu kez Şenol Şöför kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak Çağatay Gürler gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takım Gençler Birliği’nin 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

54’üncü dakikada, sol çaprazda topla buluşan Arif Uysal’ın sert şutunda top ikinci kez Gençlik Gücü kale ağlarına gitti (2-0)

60’ıncı dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Abdou Dodja’nın pasında topla buluşan Ali Akbulut’un ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

63’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz’ın soldan ortasında Hakan Altın’ın penaltı noktası üzerinden kafa şutunda top kaleci Raif Pehlivan’da kaldı.

Karşılaşma ev sahibi Gençler Birliği’nin 2-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.