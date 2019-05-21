İskeleliler, yeni hükümetten "İskele'yi kalkındırmasını" talep ederken, “Artık daha önce görmediğimiz, yeni fikirli yeni yüzler başa geçmeli” dedi. Kimi yurttaş ise, hiçbir ümitlerinin kalmadığını söyledi, gençler ise üniversite ve iş alanı istedi.

‘Yurttaş gazeteciliği’ için sokağa çıkan ve yeni hükümet sürecini sorgulayan YENİDÜZEN, bu kez İskele’de



Dila ŞİMŞEK



İlçe ilçe gezerek yeni hükümet kurma çalışmalarını halka soran YENİDÜZEN, bu kez İskele’deydi… Yurttaşlar “Daha önce tanımadığımız, yenilikçi, yeni yüzler başa geçmeli” dedi. İskeleliler, bölgenin şehir olarak kayıtlarda geçmesine rağmen aslında hâlâ ‘köy’ olarak kaldığını söyledi. Bölgenin gelişmemiş olmasına ve kısıtlı şartlarına değinen vatandaşlar, üniversite ve yatırım istedi.

Vatandaşlar, yeni hükümetten beklentilerinin bölgeyi kalkındırmak olduğunu dile getirerek, “Artık sürekli vaat verilmesinin yerine, icraat görmek istiyoruz” dedi. Kimisi ise artık bir ümidinin kalmadığını ifade ederek, bir şeyin değişmeyeceğini belirtti.

İskeleli gençler, bölgede üniversite, sosyal alan, alışveriş veya eğlence mekanı olmadığını vurgulayarak, “Ne yazık ki bölgede gençleri için hiçbir iş imkanı yok ve bu da bizi başka bölgelere taşınmaya itiyor” şeklinde konuştu. Gençler işsizliğin altını çizerek, bölgenin turizm ile bilinmesine rağmen, yerli istihdamın yapılmadığını, ‘ucuz işçilik’ için yabancı işçilerin tercih edildiğini savundu.

Dörtlü koalisyon sisteminin sürmeyeceğinin en başından beri belli olduğunu kaydeden yurttaşlar, “Başa kimin geçeceği önemli değil. Yeter ki halka hizmet etsin” diye konuştu. Vatandaşlar, tanınmamış, daha önce yönetimi görülmemiş, yenilikçi kişilerin hükümette olması gerektiğini vurguladı.

İskeleliler, artık vaatler yerine icraat görmek istediklerini anlattı.

İskeleliler ne dedi?

Niyazi Orkoz: “Bence artık milletvekillerinin değişmesi, yeni yüzlerin gelmesi gerekiyor”

“Ben aslen Larnakalıyım ama İskele’ye taşındım. Yeni hükümetten hiçbir beklentim yoktur. Zaten geçmiş hükümetlerden de bir beklentim olmamıştı. Ne yazık ki yolsuzluk ve çıkar kavgasından başka bir şey yapılmıyor… Bence dörtlü koalisyon da, yine çıkarlarında anlaşamadığı için dağıldı. Mutlaka fikir ayrılığı yaşamışlardır. Ülkede yapılacak çok şey var ama yapacak kişi yok. Gençlerimiz işsiz, İskele ilçe olarak görülüyor ama hâlâ köydür. Hiçbir partinin de bu durumu düzeltebileceğine inanmıyorum. Bence artık milletvekillerinin değişmesi, yeni yüzlerin gelmesi gerekiyor. Bizim yeni fikirlere ve gençlere ihtiyacımız var.”

İpek Serdar Cemmedo: “Bence dörtlü koalisyon, sürmeyeceği en başından belli olan bir sistemdi”

“Ben aslen Serdarlı köyündenim, üç senedir ise evlendiğim için İskele’de yaşıyorum. Burada şehir merkezinde bir çiçekçi işletiyorum. Bence bölgedeki en büyük sorun, gerçekten burada yaşamayan insanlar haricinde kimsenin gelmemesi. Yani buradaki esnaf, bölgede yaşayan belli başlı kişilerden geçimini sağlıyor. Sadece anayolumuz kullanılıyor. Denizimiz çok güzel ama şehir dışında olduğu için gelen insanlar da buraya uğramıyor zaten. Burada devlet daireleri kuruldu ama merkezin dışında anayola yakın yerde kaldığı için, Karpaz bölgesinden gelen insanlar burada ihtiyacını karşılamıyor. Burası şehirden çok köy durumunda. Bölgenin gençleri ise, Mağusa’da okuyor veya çalışıyor. Burada ne alışveriş merkezi ne de gece hayatı var. Yeni hükümetten beklentim, İskele’den gençlerin gitmemesi ve şehirdeki esnafın da kalkınması için çaba göstermesidir. Bence dörtlü koalisyon, sürmeyeceği en başından belli olan bir sistemdi ve bana göre uzun süre bile dayandı. Çok şey yapmaya çalıştılar ama arkasında destek olmadığı için sürmedi. Bence çok çalıştılar ve çoğu şeyi de başardılar.”

Burhan Sayın: “Ne bir üniversite, ne alışveriş veya eğlence mekanları, ne de iş olanağı var”

“İskeleli bir genç olarak, en büyük sorunu işsizlik görüyorum. Ne yazık ki bölgede gençler için hiçbir iş imkanı yok ve bu da bizi başka bölgelere taşınmaya itiyor. Ne bir üniversite, ne alışveriş veya eğlence mekanları, ne de iş olanağı var. Bu sebeple Lefkoşa, Girne veya Mağusa’ya taşınıyor çoğu kişi. Hükümetin devamlı düşmesi bence sistemsizlik yüzündendir. Bu sebeple aslında yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve yenilenmesi gerekiyor.”

Hüsnü Arslanyürek: “Yeni kişiler bile başa gelse, yönetim anlayışı ve fikirler değişmediği sürece bir şey değişmez”

“Benim yeni hükümetten hiçbir beklentim yoktur. Hatta yeni kişiler bile başa gelse, yönetim anlayışı ve fikirler değişmediği sürece bir şey değişmez. Ülkemizde çok ciddi bir pahalılık var. Elektriğin fiyatı aldı başını gidiyor. Bizi bu şartlardan kim kurtarabilir ki? Bence dörtlü koalisyon, yönetime ve olaylara karşı dört farklı fikrin olmasından ve anlaşmazlıklardan dolayı bozulmuştur.”

Pembe Soğancı: “Başa hangi parti geçtiyse, bizim sorunlarımızla ilgilenmedi”

“Ben okul otobüslerinde refakatçi olarak çalışıyorum. 10 senedir bu mesleği yapıyorum ama bir türlü düzene giremedik… Devlet, şoförlere ücret veriyor ve onlar da bize günlük maaşımızı ödüyor. Günlük olarak 72 TL’ye çalışıyoruz. Zaten 20 lirasını sigortaya verince elde avuçta bir şey kalmıyor. Bu sene çok düzensiz ödendik ve hayat pahalılığından dolayı zam da yapılmadı. Aldığımız ücret geçen sene ile aynı ama piyasadaki fiyatlar pahalandı. Şimdi hükümet de dağıldı… Bizim sorunlarımız ise sürüyor. Başa hangi parti geçtiyse, bizim sorunlarımızla ilgilenmedi. Benim yeni hükümetten beklentim, bu mesleği yapan insanlara şoför üzerinden değil, direkt bize maaşımızı vermesidir. İskele genelinde ise, Cuma pazarı kurulduğunda, temizlikten sonra ilaçlama yapılmıyor… Çevrede kapı pencere açamaz oldu insanlar. Dörtlü koalisyon, fikir anlaşmazlığına düşerek bozulduğunu düşünüyorum. Yerine de kim geçerse geçsin, halkın sorunlarına çare bulmalı.”

Hüseyin Nergiz: “Çoğu şirket, ucuz ve kayıtsız şekilde işçi çalıştırmak için yabancı işçi getiriyor”

“Başa hangi parti geçtiyse, biz bir şekilde kötü etkilendik. Bence şu anda İskele’deki en büyük sorunlardan birisi oldukça pahalı yatırımlar yapan insanlara sınır konulmasıdır. Ayrıca, İskele turizmi ile bilinen, birçok oteli ve pansiyonu olan bir şehir. Ancak buna rağmen otellerde çalışan yerli insanlar yok. Çoğu şirket, ucuz ve kayıtsız şekilde işçi çalıştırmak için yabancı işçi getiriyor. Dörtlü koalisyonun gerçekten neden dağıldığına dair tam bir fikrim yok. Ben önemli hususlarda anlaşamadıklarını düşünüyorum.”

Hasan Çimer: “Bölgede gidebileceğimiz bir okul veya bulabileceğimiz iş fırsatları yoktur”

“İskele’deki en büyük sorun işsizliktir ve hangi gence sorarsanız bu cevabı alırsınız. Bölgede gidebileceğimiz bir okul veya bulabileceğimiz iş fırsatları yoktur. Oldukça fazla turizm firması ve otel olmasına rağmen, daha ucuza mal etmek adına yabancı işçi çalıştırılıyor ve yerliler de iş bulamıyor. Zaten çalıştırılan işçiler de kayıtsız ve olması gerekenden daha ucuz bir ücretle çalışıyor. Yeni hükümetten beklentim İskele’ye yatırım yapmasıdır. Sadece burada değil diğer bölgelerde de birçok sorun var. Umarım yeni hükümet bizler için daha iyi olur. Hükümetin bozulmasına sebep olarak ise, yönetim şeklindeki sistemsizliği görüyorum.”

Selahattin Evran: “Artık sürekli vaat verilmesinin yerine, icraat görmek istiyoruz”

“Yeni hükümetten beklentim, ulaşımı, alt yapıyı ve toplu taşımayı güçlendirmesidir. Biz kökten çözüm istiyoruz. Artık sürekli vaat verilmesinin yerine, icraat görmek istiyoruz. Devamlı hükümet değişiyor… Bir hükümet artık iki sene bile dayanmaz oldu. Artık yönetim sisteminde sürdürülebilir, temelli bir çözüm olmalı.”

Aynur Avcı: “Artık başa, daha önce yönetimini görmediğimiz kişi veya kişiler geçmelidir”

“Ben bu şartlar altında yeni hükümetin kurulabileceğini bile düşünmüyorum. Bence erken seçim olacaktır. Bu hükümet de, ondan önceki de bence hep aynıydı. Artık bu değişmeli. Bence artık yeni yüzler ve yeni fikirler görmeliyiz. Artık başa, daha önce yönetimini görmediğimiz kişi veya kişiler geçmelidir. Gelecek kişilerin de gerçekten halka hizmet vermesi gerek. İskele’nin ise, işsizlikten ekonomiye birçok sorunu var. Bence buraya bir üniversite şarttır.”