İskeleli kadınlar çevre konusunda bilgilendirildi

CTP Kadın Örgütü İskele İlçesi geçtiğimiz gün İskele’de CTP Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadın üye ve sempatizanlara yönelik söyleşi düzenledi.

Söyleşiye CTP İskele Biray Hamzaoğluları, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim, Kadın Örgütü ilçe ve ocak başkanları, İskele ilçesine bağlı Topçuköy, Ardahan, Sipahi, Dipkarpaz, Boğaziçi, Çayırova ve Mehmetçik köylerinden kadınlar katıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, söyleşide sırasıyla Çevre Mühendisi Nilden Bektaş, Kadın Örgütü Kurucu Başkanı Şenay Ekingen ve Lefkoşa milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli konuşma yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Kadın Örgütü İskele İlçe Başkanı Ayşen Selimoğlu’ndan sonra Nilden Bektaş konuştu.

BEKTAŞ

Bektaş, İskele ve çevresindeki çevre sorunlarıyla ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, özel koruma bölgesi olan Karpaz yarımadası için öngörülen çevre dostu ekonomik ve kalkınma stratejilerini anlattı.

EKİNGEN

Kadın Örgütü Kurucu Başkanı Şenay Ekingen de konuşmasında CTP’nin yürüttüğü “Üreten Yok Olmaz” projesinden yola çıkarak üretimin bölgedeki önemini ve üreterek ekonomik özgürlüğünü kazanan kadınlar yaratılmasını ve bunun için de kümeleşme ve kooperatifçilik üzerinde durulması gerektiğine vurgu yaptı.

İNCİRLİ

Lefkoşa milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ise hükümet çalışmalarını ve CTP’nin bakanlıklarının İskele bölgesinde yakın zamanda yapacaklarını anlattı.

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşinin sonunda sağlık, eğitim, işsizlik ve üretim üzerine birçok konu tartışıldı.

Etkinliğin sonunda kokteyl gerçekleştirildi.

