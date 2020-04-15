İskele'den iki pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli kanal T’de katıldığı bir programda İskele bölgesinden karı koca 2 kişinin daha corona virüs pozitif olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı ALi Pilli, katıldığı bir programında bu akşam saatlerinde 2 yeni pozitif vaka daha tespit edildiğini açıkladı

Pilli, Gazimağusa Hastanesi’nde yapılan testler sonucu İskele’den bir çifte yapılan testlerin pozitif çıktığını ifade etti.

Herhangi bir belirtisi olmayan 82 ve 78 yaşındaki çiftin hastaneye başka nedenle başvurduğunu kaydeden Pilli, testlerin pozitif sonucunun ardından Lefkoşa’ya sevk edilmekte olduklarını sözlerine ekledi.

Böylece gün içinde toplam 4 yeni vaka tespit edilirken, toplam sayı 104’e ulaştı.