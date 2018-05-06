İskele’den ‘Dört Dörtlük’ galibiyet: 4-0

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Engin Akkagün, Özal Çağlayan

GENÇLER BİRLİĞİ: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Kadir Erol, Sinan Öğüt(Dk.75 Boran), Emir Dolu, Hasan Sarıoğlu, Mehmet Koyuncu, Hussain Saddam, Berk Kaya(Dk.81 Bülent), İbrahim Köse, Tonbara Tiongoli(Dk.70 Ömer)

BİNATLI: Yusuf Yontar, Reşit Erişken, Erbay Bertiz, Ayhan Dumancı, Çağdaş Arslan, Mehmet Erol(Dk.58 Remzi), Taner Bingöllü, Şenol Şöför(DK.72 Mustafa), Kehinde, John Bello, Peter

GOLLER: Dk.10 ve Dk.55 Mehmet Koyuncu, Dk.52 ve Dk.68 Tonbara (G.Birliği)

K-Pet Süper Lig’in kapanış haftasında Gençler Birliği konuk ettiği Binatlı’yı 4-0 mağlup etti. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 10’uncu ve 55’inci dakikada Mehmet Koyuncu, 52’inci ve 68’inci dakikada Tonbara kaydetti. Gençler Birliği aldığı galibiyetle puanını 37’ye çıkarırken, Binatlı 50 puanda ligi tamamladı. Haftalar önce Play out oynaması kesinleşen Gençler Birliği Play out maçlarına 2’nci sırada ve 19 puanla başlayacak.

Fotoğraf: Kanı ALDAĞ