İskele’den atladı, boynu kırıldı

Yedidalga'da Çukur Galif Plajı’nda, bugün saat 13:30 sıralarında Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.