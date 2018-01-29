İskele'de Veteriner Dairesi modern bir binaya kavuşturuldu

İskele’de, Veteriner Dairesi’nin, İskele Belediyesi’nin girişimleriyle modern binaya kavuştuğu bildirildi.



İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi, Samsun Bulvarı Dükkan No: 3’te hizmet vermeye başladı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Şehit Ümmü Haram Sokak No: 17/A’da bulunan eski Veteriner Dairesi’nin bulunduğu taşınmaz mal İskele Belediyesi’ne devredildi. Belediye burada projelendirdiği Kültür Evi’nin yapımına başlayacak.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Veteriner Dairesi’ne “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.



Sadıkoğlu, İskele’de neredeyse tüm dairelerin, daha modern bir yapıda halka hizmet vermeye başladığını söyledi.



İskele’nin ilçe olmasına rağmen birçok eksiği bulunduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, bu eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.



İskele Kaza Veteriner Dairesi sorumlusu Mustafa Hürbağ, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür etti.



1991’den 2017’ye kadar çok zor şartlar altında, halka hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Hürbağ, İskele Belediyesi’ne minnettar olduklarını ifade etti.



Hürbağ, yeni binada vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vereceklerini belirtti.