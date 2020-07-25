İskele'de uyuşturucu: 1 tutuklu
İskele’de dün saat 12.00 sıralarında V.S.’nin (E-39) evinde polis tarafından yapılan aramada saksı içerisinde yetiştirdiği, hintkeneviri olduğuna inanılan 4 yeni sökülmüş bitki ile metal arama detektörü bulundu.
A+A-
İskele’de dün saat 12.00 sıralarında V.S.’nin (E-39) evinde polis tarafından yapılan aramada saksı içerisinde yetiştirdiği, hintkeneviri olduğuna inanılan 4 yeni sökülmüş bitki ile metal arama detektörü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre polis tarafından bitkiler ve arama detektörüne emare olarak el konurken, bahse konu şahıs tutuklandı.
Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, uyuşturucu
Önceki ve Sonraki Haberler