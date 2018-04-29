İskele'de toplum sağlığını etkileyen manzaralar…

İskele Susam Sokak’ta bulunan bir evin avlusundaki ağıl, kötü kokular ve sağlıksız ortam nedeniyle bölge sakinlerine hayatı yaşanmaz hale getirdi.

Didem MENTEŞ

İskele Merkez Mahallesi Susam Sokak’ta bulunan bir evin avlusundaki ağıl, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bahse konu sokakta ikamet eden D.H.’ye ait mandıra, çevrede kötü kokuların yayılmasına neden olurken, çevre sakinlerine hayatı yaşanmaz hale getirdi.

Susam Sokak’ta ikamet eden kanser hastası Emirali Cevizli isimli yurttaş, yıllardır mandırandan kaynaklanan hijyen sorunlarıyla uğraşırken, evinden 10 metre uzaklıktaki ağılın kaldırılması için yıllardır mücadele veriyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Cevizli, mandıranın kaldırılması için konuyu İskele Belediyesi, İskele Kaymakamlığı, İçişleri ile Sağlık Bakanlıklarına aktarmasına rağmen bir sonuç alınamadığını dile getirdi.

Kanser hastası Emirali Cevizli, evinini 10 metre karşındaki mandırada 100’ün üstünde küçükbaş hayvan ve kümes hayvanları olduğunu söyleyerek, kötü kokudan ve hayvan pisliğinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti

“Bitler, pireler oluşuyor… Sağlımız tehlike altında”

Evinin karşındaki mandırada 100’ün üstünde küçükbaş hayvan ve kümes hayvanları olduğunu söyleyen Cevizli, kokudan dolayı evin pencerelerini açamadıklarını, dışarıya çıkamadıklarını söyledi. Hayvan pisliğinden dolayı pireler ve bitlerin oluştuğunu, ilaçlamalarına rağmen her yıl aynı sorunu yaşadıklarını aktaran Cevizli, sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte sineklerin de artmaya başladığını ifade etti.

Bahse konu ailenin sürekli İngiltere’ye gidip geldiklerini, evde çok oturmadıklarını savunan Cevizli, “defalarca aileyi uyarmamıza rağmen mandırayı kaldırmadılar” dedi. İskele Belediyesi’nin de 4 yıldır mandıranın kaldırılması için uğraş verdiğini söyleyen Cevizli, belediyenin dava açtığını ancak daha sonra davayı geri çektiğini söyledi.

Mandıranın kaldırılması için İskele Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na durumu aktardığını ancak hiçbir sonuç alınmadığını söyleyen Cevizli, “pisliğin içinde yaşıyoruz. Benim sağlıklı ortamda yaşmam gerekir ama olmuyor. Bizi atıl durumda bıraktılar. Sağlımız tehlikede” dedi

“Yetkililer ilgisiz”

Kanser hastası olduğunu ve hijyenik ortamda yaşaması gerektiğini belirten Emirali Cevizli, “pisliğin içinde yaşıyoruz. Benim sağlıklı ortamda yaşmam gerekir ama olmuyor. Bizi atıl durumda bıraktılar. Sağlımız tehlikede” diyerek tepki gösterdi.

İskele Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na durumu anlatan birer dilekçe gönderdiğini söyleyen Cevizli, hiçbir kurumdan yanıt gelmediğini belirtti

“Bu ülkede insan sağlığı önemli değildir” diyerek isyan eden Cevizli, yetkililerin soruna çözüm bulmasını talep etti.