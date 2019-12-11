İskele'de su baskınları

Siddetli yağış İskele-Boğaz bölgesini etkiledi, bölgedeki dereler yükseldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji Dairesi bu akşam saatleri ve yarın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Polis uyarmıştı…

Öte yandan bu sabah erken saatlerde ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Polis, İskele-Karpaz Anayolu’nun Boğaz Mevkii ile harup ambarları mevkii arasındaki mesafede görüş mesafesinin yağış nedeniyle yer yer azaldığını, yol içerisinde su birikintileri oluştuğunu açıklamıştı. Uyarıda, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istenmişti.

Fotoğraflar BRT