İskele’de ralli heyecanı yaşanacak

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, yarın 9 Temmuz Pazar günü İskele’de yapılıyor. Ana Sponsorluğunu Kottitaş Turizm'in üstlendiği İskele Rallisi’nde 16 ekip mücadele edecek. Yarın 17.00’de İskele Meydanı’ndan start alacak olan rallide startın ardından Harita Etabı 17.20’de başlayacak. 9 Temmuz Pazar günü ise önce iki kez art arda Topcuköy Etabı geçilecek. İlk etap 09.40’ta ve ikinci etap 10.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. 30 dakikalık servisin ardından bu kez İskele Etabı geçilecek. İskele Etabı’nın ilk geçilişi 12.30’da, ikinci geçilişi ise 13.20’de başlayacak. Yine 30 dakika servisin ardından bu kez Harita Etabı 15.00’de geçilecek ve 17.30’da Makenzi Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile 9.İskele Rallisi sona erecek.

Seyirci Noktaları:

Harita Etabı; Lefkoşa-İskele Yolu üzerinde Altınova kavşağı bölgesinde bulunan ormanlık alandan izlenebilir. Topçuköy Etabı; İskele Altınova yolu üzerinde, Asfalt atlama noktasından izlenebilir. Dileyen seyirciler Topçuköy’den de etabın finiş noktasını izleyebilirler. İskele Etabı; İskele’den Topçuköy’e giden yolun ikinci kilometresinde sol tarafta etap takip edilebilir. İskele Etabı’nı, İskele girişinde bulunan köprüden üzerindeki tepeden de izleyebilirsiniz.