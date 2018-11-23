İskele'de kurşunlama

İskele'de bu sabaha karşı kurşunlama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre Soley Möble sahibi Ali Hakansoy'a ait ev kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Polis şuan olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 23.11.2018 tarihinde, 03:00-04:00 saatleri arasında, İskele’de Long Beach bölgesi Duygu Sokak üzerinde bulunan Ali HAKANSOY’a ait ikametgaha meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile ateş edilmek suretiyle kurşunlanmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır. Açılan ateş sonucu ikametgâhın iki pencere camı ve dış cephesi zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.