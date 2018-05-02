İskele'de korkutan kaza!

Ercan-İskele anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazası, araç sürücülerinin hafif yaralanması ile ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, 28 yaşındaki Ozan Yahşi, yönetimindeki PB 972 plakalı araç ile önünde seyreden ve petrol istasyonuna dönüşe geçen Mustafa Teber yönetimindeki HM 943 plakalı aracı geçmeye çalışırken, söz konusu araca arkadan çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Kaza sonucu her iki raç sürücüsü de hafifi yaralandı.

Sürücüler, kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide şu ifadeler eyer verildi:

“02.05.2018 tarihinde, saat 09:45 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu 39. Km'leri arasında, Ozan YAHŞI (E-28) yönetimindeki, PB 972 plaklı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyretmekte olan ve yolun sağında bulunan Hakansoy Petrol istasyonuna dönüşe geçen Mustafa TEBER (E-47) yönetimindeki HM 943 plakalı aracı geçmeye çalıştığı esnada konu aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapınla tedavilerini müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.”