İskele’de kazanan yok: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 7’nci haftasında Gençler Birliği ile Cihangir karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk Cihangir’in iki kez öne geçtiği maçta Gençler Birliği bulduğu gollerle maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. Cihangir’in golleri Ali Öztürk ve Çağlar Toklu’dan gelirken, Gençler Birliği’nin golleri Tacettin Köse ve Martins’den geldi. Bu skorla Gençler Birliği puanını 2’ye çıkarırken Cihangir 11 puana yükseldi. Ligin 8’nci haftasında Gençler Birliği, Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak. Cihangir ise Esentepe’yi konuk edecek.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER

Fehim Dayı**

Sabriye Atikoğlu**

Yusuf Bakar**

G.BİRLİĞİ

Tolga Nergiz**

Ahmet Kara**

Barış Dağ**

Sinan Öğüt**

(Dk.90+2 Berk)

Hasan Sarıoğlu*

(Dk.46 M. Tekpınar)**

Martins Eyarakgo

Elvis Sakyi***

Tacettin Köse**

(Dk.85 Ahmet)

Cenker Yazar**

İbrahim Köse***

Kevin Assiga**

TD: -

CİHANGİR

Türkkan Delideniz**

Fırat Ersalan**

(Dk.81 Nurettin)*

Ergün Kozandağ*

(Dk.31 Doğan)**

Ertan Bulut**

Salih Say**

Mikail Sivri**

Erol Aksunlar**

Ali Öztürk**

(Dk.68 Çağlar)**

Omodiagbe Victory**

Oliver Uche Sunday**

Nnaemeka Uzor**

TD: Toygar Davulcu

GOLLER: Dk.61 Tacettin Köse, Dk.88 Martins (G.Birliği) - Dk.43 Ali Öztürk, Dk.75 Çağlar (Cihangir)

