İskele'de kanalizasyon çalışmaları sürüyor

İskele Belediyesi, yağmur suyu sonrası su baskınlarının yaşandığı bölgelerde iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda aldığı yoğun yağış sonrası su birikintisinin meydana geldiği Onay Fadıl Demirciler Caddesi'nde ki sorunu ortadan kaldıran iskele Belediyesi, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Dere, kışa hazır hale getiriliyor

İskele Belediyesi tarafından İskele ve köylerinin değişik noktalarında sürdürülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İskele Belediyesi ekiplerince geçtiğimiz haftalarda Onay Fadıl Demirciler Caddesi'nde startı verilen kanalizasyon çalışmaları, Anavatan Parkı’nın yan tarafında olan dereyle devam ediyor. İskele’nin yaklaşık 4’te 3’lük yağmur suyunun akışını sağlayan 2 km’lik derede iyileştirme yapılıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yol genişletiliyor

Öte yandan Drenaj hattı oluşturulan Onay Fadıl Demirciler Caddesi’ndeki 3. etap çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu caddede, yağmur suyu ızgaraları yerleştiren ekiplerimiz; kaldırım ve yol genişletme çalışmasını da birlikte yürütüyor.