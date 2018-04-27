İskele'de hırsızlık!

İskele’de Levent Bahçeler Sitesi’nde Sema Kadriye Sönmez’e ait evden 21-25 Nisan tarihleri arasında muhtelif ziynet eşyaları ile 420 TL para çalındı.



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.E.(E-27) tutuklandı.



HUZUR OPERASYONU



Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de polis dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. Asayiş operasyonları kapsamında gece kulüpleri, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapan iş yerleri ve kumarhanelerde denetimler yapıldı.



Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 14 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 560 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 190 araç sürücüsü rapor edildi, çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edildi.



Mağusa’daki denetimlerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 140 araç sürücüsü rapor edildi.



İskele’de düzenlenen operasyonlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 346 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.