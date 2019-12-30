Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İskele'de gezinti teknesi battı
İskele'de gezinti teknesi battı

İskele'de gezinti teknesi battı

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına nedeniyle, İskele'de bulunan Balıkçı Barınağı'nda bir tekne su alarak battı.

A+A-

Ülkemiz genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına nedeniyle, İskele'de bulunan Balıkçı Barınağı'nda bir tekne su alarak battı. Batan teknenin Hüsnü Aslanyürek’e ait olduğu öğrenildi. Batan tekne, gezinti teknesi olarak kullanılıyordu.

Foto: Arşiv

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler