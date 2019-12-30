İskele'de gezinti teknesi battı
Ülkemiz genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına nedeniyle, İskele'de bulunan Balıkçı Barınağı'nda bir tekne su alarak battı.
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Ülkemiz genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ve fırtına nedeniyle, İskele'de bulunan Balıkçı Barınağı'nda bir tekne su alarak battı. Batan teknenin Hüsnü Aslanyürek’e ait olduğu öğrenildi. Batan tekne, gezinti teknesi olarak kullanılıyordu.
Foto: Arşiv
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