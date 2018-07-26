İskele'de “Gece Yol Bisiklet Yarışı” düzenleniyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Green Pedal Cycling Derneği Kulübü işbirliğinde “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” düzenleniyor.

Toplumsal bilinç ve farkındalık seviyesini yükseltmek ve gençleri spora yönlendirme amacıyla 28 Temmuz Cumartesi İskele Long Beach’te gerçekleştirilecek olan “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” ile ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Green Pedal Cycling Derneği Kulübü Başkanı Ahmet Noyan, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Pırlanta ve sporcular Mehmet Sayman ile Hasan Kaya konuşma yaptı.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşmasında, çocukları ve gençleri bağımlılıkların yarattığı risklerden korumak adına yürüttükleri zor ve dirençli mücadelelerinin Green Pedal Cycling Derneği Kulübü ile daha da güçlendiğini söyledi.

Green Pedal Cycling Derneği Kulübü’nün kurulalı çok uzun bir zaman olmamasına karşın taktire şayan bir çok etkinlik düzenlediklerini belirten Karaokçu, “Gençlere, çocuklara ve tüm topluma bisiklet sporunu sevdirme adına yürekten çalışmalar yürüten Green Pedal Cycling Derneği Kulübü yöneticilerini kutluyorum” dedi.

Bundan sonraki süreçte de işbirliği halinde bir çok etkinliğe imza atacaklarını kaydeden Karaokçu “Her zaman söyledim. Bu ülkeden uyuşturucu ile mücadele mücadeleyi kazanmak istiyorsak, toplumun tüm bireyleri ve örgütleri olarak güçlerimizi ve dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Green Pedal Cycling Derneği Kulübü’ne çocuklarımız, gençlerimiz, Komisyonumuz ve tüm toplum adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AHMET NOYAN

Green Pedal Cycling Derneği Kulübü Başkanı Ahmet Noyan da yaptığı konuşmada, yedi buçuk ay önce kurdukları kulüplerinde, “Pedalla Hayata Gülümse” sloganı ile yola çıktıklarını ve kısa sürede bir çok farkındalık çalışmalarına imza attıklarını söyledi.

Bisiklet sporunun gençlere ve çocuklara sevdirilmesi, bisikletlilere saygının da yayalara eşit oranda yaygınlaştırılması, bu çerçevede gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına katkı sağlamanın da en önemli hedefleri arasında yer aldığına işaret eden Ahmet Noyan, bu ilkeler çerçevesinde büyük bir şevkle çalışmakta olduklarına işaret etti.

Dünyada bisiklet sporuna yönelik büyük bir destek geliştiğini, kendilerinin de “bu aşıyı nasıl daha da yüceltebiliriz” düşüncesi ile adımlar atmakta olduklarını kaydeden Noyan, bu anlamda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği yönünde hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

Cumartesi düzenlenecek olan “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı”nın bir başlangıç olduğunu kaydeden Noyan, bu işbirliğinin bundan sonra da genişleyerek devam edeceğini vurgulayarak, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na teşekkür etti.

ŞEVKİ PIRLANTA

Daha sonra söz alan Green Pedal Cycling Derneği Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Şevki Pırlanta ise yarışla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Bisiklet Federasyonu ile işbirliğinde düzenleyecekleri gece yarışının bir ilk olduğuna işaret eden Şevki Pırlanta, Federasyona bağlı lisanslı sporcuların yüzde 95’inin şu an itibarıyla yarışa kayıt yaptırmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Pırlanta, 16-18; 19-38 ve 39 yaşüstü olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek yarışa herkesi katılmaya davet etti.

Sporcular Mehmet Sayman ve Hasan Kaya ise yaptıkları konuşmada, bisiklet sporuna başlamaktan ve bu sporu yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Kuzey Kıbrıs’ın 4 mevsim 365 gün bisiklet sporu yapacak güzelliğe sahip olduğuna işaret eden sporcular, herkesi yarışa ve bisiklet süremeye davet ettiler.