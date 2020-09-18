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İskele'de Covid- 19 önlemleri kapsamında denetim yapıldı

İskele'de Covid- 19 önlemleri kapsamında denetim yapıldı

İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi ekipler bu sabah İskele - Karpaz anayolu  üzerinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. 

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İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi ekipler bu sabah İskele - Karpaz anayolu  üzerinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı. 
Açıklamada, denetimim, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar neticesinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. 

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