İskele'de Covid- 19 önlemleri kapsamında denetim yapıldı
İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi ekipler bu sabah İskele - Karpaz anayolu üzerinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı.
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İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi ekipler bu sabah İskele - Karpaz anayolu üzerinde faaliyet gösteren marketlerde denetim yaptı.
Açıklamada, denetimim, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar neticesinde gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
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