İskele'de çöplük yanıyor

İskele çöplüğünde bu sabah yangın çıktı, belediye yangına müdahale için halka yardım çağrısı yaptı. Topçuköy- Ardahan yolu üzerinde bulunan İskele çöplüğünde çıkan yangının nasıl çıktığı henüz bilinmiyor.

İskele belediyesi iş makinesi ve traktörleri olan bölge halkına yangınla müdahale için yardım çağrısı yaptı.

Rüzgarın da şiddetiyle giderek yayılan ve ekili alanları tehdit etmeye başlayan yangına İskele İtfaiyesi ve belediyeye ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.