İskele’de boykot bitti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde boykot sona erdi. Bir süre önce kendilerine verilen sözlerin yerine getirilememesi sonrası antrenmanları boykot etme kararı alan futbolcular, dünkü antrenmana çıktı. Antrenmana gelen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, oyuncularla görüşerek sorunların çözüleceği mesajını verdikten sonra boykot kararının kalktığı öğrenildi. Sadıkoğlu bugün oyuncularla toplantı yapacak ve çözüm planını oyunculara aktaracak.