İskele’de bir dönem sona erdi

EKONOMİK SIKINTILAR ETKİLEDİ... Yaklaşık iki buçuk sezon Gençler Birliği’nde görev yapan Hasan Topaloğlu, takımı ile iki kez ligi 4’üncü sırada bitirirken, kulüp tarihinde ilk kez liderliğe kadar yükseldi. Topaloğlu yönetiminde zor bir deplasman olan Gençler Birliği’nde bu sezon yaşanan ekonomik sıkıntılar deneyimli teknik adamın ayrılığına kadar etki etti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde Teknik Direktör Hasan Topaloğlu görevinden ayrıldı. Topaloğlu, sosyal medya hesabından ‘Elveda İskelem’ başlığı ile yaptığı açıklamada 29 Ekim 2015’ten bu yana görev yaptığı İskele ekibinden üzülerek ayrılma kararı aldığını belirtti. Topaloğlu açıklamasında bu yıl şampiyonluğa yürüyebilecek bir takımın maddi kriz nedeni ile politikasını değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, bu sezon yaşanılanlar, verilmeyen destekler ve büyük maddi krizin bu noktaya getirdiğini ifade ederek görevinden üzülerek ayıldığını duyurdu.

İki sezonda lig dördüncülüğü

2015 – 2016 sezonunun 6’ncı haftasında Yenicami maçı ile Gençler Birliği kariyeri başlayan Hasan Topaloğlu, ilk maçında deplasmanda 2-0’lık galibiyetle görevine başlamıştı. Aynı sezon yakalanan istikrar ile birlikte kendisini şampiyonluk yarışı içerisinde bulan Gençler Birliği, son haftalara kadar yarış içerisinde kalmış, ligi liderin 5 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmıştı. G.Birliği geride bıraktığımız 2016 – 2017 sezonunu da 4’üncü sırada bitirme başarısı göstermişti.

Tarihte ilk kez lider oldu

Bu sezonun ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde 6’ncı sırada tamamlayan Gençler Birliği, sezon içerisinde de tarihinde ilk kez ülke futbolunun en üst basamağına kadar yükseldi. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren Gençler Birliği’nde Topaloğlu döneminde en dikkat çeken nokta ise İskele deplasmanının zor bir deplasman olması oldu.