İskele'de 65 yaş üstü kişilere ilaçları teslim edildi

Coronavirüs salgını karşısında tedbirlerini arttıran İskele Belediyesi, Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi ile yaptığı işbirliğini hayata geçirdi. İskele Belediyesi, Sağlık Merkezi ile yaptığı işbirliği neticesinde 23 Mart’tan itibaren, İskele ve köylerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, talep ettikleri ilaçları, evlerinde teslim etmeye başladı.

İLAÇLAR İB SAĞLIK BİRİMİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN TESLİM EDİLİYOR

İskele Belediyesi, Sağlık Merkezi ile birlikte, İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların aylık ilaç ihtiyacını karşılayarak, bu ilaçları kendilerine evlerinde teslim ediyor. İlaçlar, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından teslim ediliyor.

İskele ve köylerinde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar; 08. 00-11.00 saatleri arasında İskele Sağlık Merkezi’ni 371 23 19 numaralı telefondan arayarak ilaçlarını yazdırmaya başladı. İlaçların teslimatı ise İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri yapıyor.