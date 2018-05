İSKELE OLD TOWN’DA KUBİLAY’IN YERİ

Zekai Altan

Aile işletmelerinin yeri çok özeldir. Başarılı aile işletmeleri uzun ömürlü olur. Bunun nedenleri lezzet standartlarını korumaları, geleneklerini sürdürmeleri ve spesiyalleri ile tanınmalarıdır. Bu tür işletmelerin sayısı oldukça azdır. Özellikle Kıbrıslı veya Kıbrıs kökenli işletmeler. Bu işletmelerin korudukları lezzet standartları ve gelenekleri bir kültürün sürdürülmesini sağlamaktadırlar. Ve bu lezzet ile kültürlerini korumaktadırlar. Bunlardan bİr tanesi de Kubilay’ın Yeni Yeri.

200 YILLIK HUMUS ÇORBASI GELENEĞİ

Kubilayın Yeni Yeri İskele’de. Tam kırk yıldır İskele’de hizmet veriyor. İskele’de Old Town olarak bilinen meydanın ilerisinde. Yol üzerinde. Tabelası hemen göze batıyor. İskele’de güzel işler de oldu. Meydan düzenlemesinden tutun da birtakım işletmelerin ahşap tabela kullanmasına kadar çehrede olumlu imajlar ve Old Town esprisine uygun görüntüler yaratıldı. Old Town’da hizmet veren Kubilay’ın Yeni Yeri’nin işletmecisi Kubilay ve eşi Aydın hanım. Çok güzel ve temiz bir mekan yarattılar. Mekan düzenli. Oldukça hijyenik. Dekorasyon içerisinde Kıbrısetnografik eşyalarını görebilirsiniz. Mutfak da oldukça temiz. Kublay ve eşi Aydın hanım oldukça özverili ve güleryüzlü. Sizlere misafirleri gibi davranırlar. İşletmeci Kubilay baba mesleğini yürütüyor. Özellikle de meşhur humus çorbasını İskele’de yani Larnaka’da yapanlar vardı. Şu anda bu isimler yok. Bu lezzeti yapan ünlü çorbacılar veya restorant işletmeciler arasında hatırlanıp bilinenler, Hacı Gadır, Halilokko, kimlik kartında Hüseyin Aşık Ali, halk arasında da Zumbur olarak bilinirdi. 1965 yılından 1974’e kadar da geleneksel yağlı direk şampiyonudur. Humus çorbası lezzetini ve geleneğini rahmetli Hüseyin Aşık Ali yani Zumbur yürüttü. Yaklaşık 200 yıllık bir Humus çorbası geleneği. Şimdi de oğlu Kubilay yürütüyor. Kubilay yalnızca bir çorbayı değil, 200 yıllık bir Kıbrıs mutfağı geleneğini de sürdürüyor. Bu herşeyden once bir misyondur. Araştırılması ve yazılması gereken bir konudur. Unutmayın Kubilay’ın Yeni Yerine giderseniz humus çorbasını bulamazsınız. Humus çorbasını kış mevsiminde hazırlayıp servis yapar.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü kartı resimli ve fiyatlandırılmış Mönülerin yanında servis edilen garnitürler. Burada alkollü içki satışı yapılmıyor. Önemli bir özellik ve farklılık. Mönüdeki humus çorbası da belirttiğim gibi yalnızca kışın yoğun olarak servis ediliyor. Kubilay ve eşi Aydın hanım güzel bir işletme yarattılar. Mönüde ızgara çeşitleri, ciğer ve mantı. Mönü de çok alternatifli değil. Ancak lezzetli bir mönü. Ben karışık ızgarayı tattım. Tüm ızgaralar karışık mönüde servis edildiği için. Tümünü tatma şansım oldu. Tavuk şişten her zaman endişe duyarım. Soslanması ve terbiyesi iyi yapılmadığı zaman sert ve saman gibi olur. Et şiş de aynı. Kubilay dostuma özellikle sordum. Yumuşaklığı nasıl diye. Bana sosunu anlattı. Biber salçası ve zeytinyağı ve baharatları anlattı. Ve ben de siparişi verdim. Geleneksel lezzetler, hijyen ve aile işletmesinin en önemli avantajları. Şeftali kebabı gibi diğer etler de güzel ızgaralandı. Tavuk ve et şiş adeta ağzınızda erir gibi. Şeftali kebabının malzemesi şeftaliye hakkını verdi. Yumuşak ve lezzetli. Humus ise ayrı bir tatta. Üzerinde kırmızı biberi, maydanozu ile. Ve zeytinyağı. Tam lezzet tabağı. Bu yemekten oldukça tat ve keyif aldığımı söyleyebilirim. Bu lezzete mutlaka Kubilay’ın ve eşi Aydın hanımın sevgilerinin katıldığını söyleyebilirm. Sabahları kahvaltı servisi de verilmektedir. Yolunuz İskele’ye düşerse Old Town’daki Kubilay’ın lezzetlerini mutlaka tadın. Buradaki konukseverliği yaşayın. Önerdiğim bir mekan.

TEL: 0392 371 33 97 / 0533 851 86 62

ADRES:İSKELE OLD TOWN

SERVİS SAATLERİ:

YAZ MEVSİMİNDE SAAT 10.00-15.00

KIŞ MEVSİMİNDE SAAT 08.00-20.00