İskele-Karpaz yolunda ölümlü kaza!
İskele-Karpaz yolunda sabahın erken saatlerinde ölümlü kaza meydana geldi.
İskele-Karpaz yolunda sabahın erken saatlerinde ölümlü kaza meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, gece yarısından sonra saat 01.40 sıralarında Mağusa Karpaz anayolunda Orkide Otel yakınlarında Sıtkı Göçer yönetimindeki, MH 717 plakalı van araçla Karpaz’a doğru seyrettiği sırada yol kenarında yürüyen Tahir Ören ve İbrahim Aytekin’ e çarpası sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu İskele’de sakin 45 yaşındaki Tahir Ören hayatını kaybederken, Kıbrıs’ta turist olarak bulunan 40 yaşındaki İbrahim Aytekin de ağır yaralandı.
Önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Aytekin’in hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaza sonrası van araç sürücüsü Sıtkı Göçer tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.