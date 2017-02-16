İskele ilk devreden: 0-2
Gençler Birliği, ilk devrede bulduğu gollerle Mormenekşe’yi kupadan saf dışı bıraktı
STAT: Cemal Balses Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Necmi Bulut, Doğan Elmalı
MORMENEKŞE: Oğuzhan Doşar, Fetin Beyitoğluları, Mehmet Sakallı, Ali Bayır (Dk.65 Fırat Güngör), Emre Kuvvetlişahin, Burak Tünsay, Rifat Emirhan (Dk.46 Can Özsoy), Sami Yahat, Nasuh Güngör, Souleymane Demba (Dk.60 Fofana), Drissa
G.BİRLİĞİ: Raif Denktaş Pehlivan, Sinan Öğüt, Mehmet Erol (Dk.65 Barış Dağ), Mehmet Aylanç, Emir Dolu, Yusuf Beyazi, Arif Uysal (Dk.81 Aktaş), Yakubu Malik, Nnaemeka Uzor, Şenol Şöför, İbrahim Köse (Dk.58 Sertan Kurukafa)
GOLLER: Dk.40 Şenol Şöför, Dk.45+3 Arif Uysal (G.Birliği)
Koopbank Kıbrıs Kupası’nın 2’nci turunda Mormenekşe ile karşılaşan Gençler Birliği, ilk devrede bulduğu peş peşe gollerle çeyrek final vizesini aldı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gençler Birliği’nin gollerini 40’ncı dakikada Şenol Şöför, 45+3’üncü dakikada ise Arif Uysal kaydetti.
Fotoğraf: Kanı Aldağ