İskele Hayata Ozanköy Komaya: 2-1

K-Pet Süper Lig 28. hafta mücadelesinde ligin altını yakından ilgilendiren karşılaşmayı ev sahibi Gençler Birliği Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gençler Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Nemeka ve 57. dakikada Hussain Saddam kaydederken, Ozanköy’ün tek sayısı 13. dakikada Kadir Erol’un kendi kalesine kaydettiği gol ile geldi. Gençler Birliği’nde karşılaşmanın son anlarında Ahmet Kara kırmızı kart gördü. Gençler Birliği aldığı galibiyet ile puanını 31’e çıkarırken, Ozanköy 19 puanda kalarak ligin son sırasında haftayı tamamladı.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek***, Mehmet Ekşici***, Hakan Gök***

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Aydemir***

Ahmet Kara***

Kadir Erol**

Sinan Öğüt***

Emir Dolu***

Hasan Sarıoğlu***

Hussain Saddam***

Tonbara Tiongoli*

(Dk.78 Mehmet Koyuncu)**

Sertan Kurukafa

(Dk.11 Berk Kaya)**

İbrahim Köse*

Nemeka Uzor***

(Dk.67 Boran)**

TD: Bülent Aytaç

OZANKÖY

Mehmedemin İlter**

Mustafa Uluç*

Hasan Yanaroğlu*

Zihni Temelci*

Lewis Mike**

Gaıus Naımke**

Serhan Aydınel*

(Dk.78 Ahmet)*

Muhammed Ali Uçar*

Fikret Yağcıoğlu*

(Dk.59 Israel Abia)*

Bekir Yıldız*

Ertaç Taşkıran**

TD: Hüseyin Hacıömer

GOLLER: Dk.3 Nmeka, Dk.57 Hussain Saddam(G.Birliği), Dk.13 Kadir Erol(KK) (Ozanköy)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Ahmet Kara(G.Birliği)