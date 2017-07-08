İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi

49. İskele Festivali önceki akşam Larnakalılar Gecesi’yle devam etti.

Nostaljinin yaşandığı gecede misafirlere Larnakalılara özgü nohutlu pilav ile acuva tatlısının yanı sıra kumda kahve ikramı da yapıldı. Gecede Larnaka’dan siyah beyaz fotoğraflar da sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonunda Larnaka Türk Kadınlar Birliği’nin de desteğiyle düzenlenen Larnakalılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Etkinlikte ses sanatçıları Kubilay Aşık, Hasan Uluel, Mehmet Uluel, İbrahim Kurşuniler ve Turgay ile Engin Erzurumlular sahne aldı.

