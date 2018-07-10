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İskele Festivali Murat Dalkılıç ile final yaptı

İskele Festivali Murat Dalkılıç ile final yaptı

Geleneksel İskele Festivali, Murat Dalkılıç konseriyle tamamlandı.

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Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Geleneksel İskele Festivali, Murat Dalkılıç konseriyle tamamlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 50. Geleneksel İskele Festivali, son gününde Murat Dalkılıç konserine ev sahipliği yaptı.

Konser, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki yer aldı.

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