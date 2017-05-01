İskele farka koştu: 6-1

STAT: İskele Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Hüseyin Özaşık, Halil Erdem Canaloğlu

G.BİRLİĞİ: Raif Denktaş Pehlivan, Emir Dolu, Yusuf Beyazi, Abdullah Kaya, Şenol Şöför, Halil Türen, Barış Dağ, Mehmet Erol (Dk.27 Sertan Kurukafa), Yakubu Malik (Dk.56 Hussein Saddam), Arif Uysal (Dk.74 Berk Kaya), Nnaemeka Uzor

MORMENEKŞE: Berke Şahin (Dk.40 Doğuhan Ergazi), Ali Bayır, Fetin Beyitoğluları, Tuğhan Can Kölemenoğlu (Dk.60 Sami Yahat), Burak Tünsay, Nasuh Güngör, Rifat Emirhan, Can Özsoy (Dk.70 Mustafa Ogur), Fofana, Kenan Gümüşören, Mehmet Sakallı

GOLLER: Dk.20 ve 75 Arif Usal Dk.23,67 ve 81 Nnaemeka Uzor Dk.78 Şenol Şöför (GB) Dk.45 Mehmet Sakallı (Mormenekşe)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında Mormenekşe’yi konuk eden Gençler Birliği, karşılaşmayı 6-1 kazandı. Mücadelenin ilk devresini 2-1 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci devrede küme düşmüş rakibine gol oldu yağdı. Maçı 6-1 kazanan Gençler Birliği, ligdeki puanını 53’e yükseltti. Mormenekşe, aldığı mağlubiyetle 16 puanda kaldı. Ligin son haftasında Gençler Birliği Cihangir deplasmanına giderken, Mormenekşe ise Dumlupınar’ı konuk edecek.