Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, eski yabancı golcüsü Nnaemeka’yı dün akşam adaya getirdi.

Yabancılarından beklediği verimi ilk devrede alamayan İskele temsilcisi Gençler Birliği, eski golcüsü Nnaemeka Juvenal Uzor’u dün gece adaya getirdi. 2014-2015 sezonunda Gençler Birliği’nde forma giyen Nijeryalı golcü 16 maçta 15 gol atmıştı.

Malta Ligi’nde forma giyen Nnaemeka, menajer Erdem Konyar aracılığı ile dün akşam adamıza ayak bastı. Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlılar, Yenicami’de forma giyen Moses’in kardeşi Oddo’yu da dün akşam Nnaemeka ile birlikte adaya getirdi. Malta liginde oynayan Oddo’nun çok çabuk ve golcü bir oyuncu olduğu belirtildi.

Kırmızı siyahlı ekip ayrıca menajer Raif Güçkan aracılığı ile Tunus Ligi’nde forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Totte’yi de bugün adaya getirecek. Bu 3 oyuncudan 2’sini takımda tutmayı planlayan Gençler Birliği teknik heyeti 2 oyuncusu ile yolları ayırmayı planlıyor.

(Necmi Usal)