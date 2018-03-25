İskele-Ercan yolunda kaza: 4 yaralı

İskele -Ercan Anayolu’da bu akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis’ten alınan bilgiye göre kaza bu akşam üzeri saat 18:20 sıralarında meydana geldi.

JZ 169 plakalı salon araç sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Kocaman Lefkoşa- Ercan istikametine doğru seyrederken, Gönendere kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Kocaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Aycan Kocaman, 29 yaşındaki Işılay Coşkun ve 4 aylık bebek Ateş Ufuk Coşkun yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.