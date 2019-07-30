“İskele de Girne gibi olmasın”

Dila ŞİMŞEK

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı, dün bazı çevre örgütleri, sendikalar ve kitle örgütleri tarafından masaya yatırıldı.

Tabipler Birliği’nde gerçekleşen toplantıda hem bölge belediyeleri hem de bazı yurttaşlardan tam not almayan imar planına ilişkin taslak çalışma madde madde irdelendi.

Örgütler, bugün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geleceklerini aktardı, Perşembe günü ise inceleme yapmak için Yeniboğaziçi’ne giderek, halkı bilgilendirmeyi planladıklarını söyledi.

Mağusa örgütleri adına konuşan Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcisi Erol Emin, Mağusa bölgesinin “Girne gibi çarpık yapılaşmaması” gerektiğini vurguladı.

Emin, kanalizasyondan bilinçsiz yapılaşmaya birçok sorunun Mağusa bölgesini sardığını ve insanların yaşamını etkilediğini dile getirdi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, bu hafta yoğun bir programla tüm görüşmeleri tamamlamak ve taslağı konuşmak istediklerini kaydetti, buna paralel olarak yargı sürecinin de devam ettiğine değindi.

Öte yandan Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise “2020 yılına bu kadar yakınken, ülkemizde sivrisinek yüzünden ölüm yaşanıyor, insanlarımız hastanede hayat mücadelesi veriyor. Çarpık yapılaşmanın, kanalizasyon ve trafik sorunun hepsi, plansızlıktan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

İlgili çevreler, toplantı sonrasında YENİDÜZEN’e konuştu.

İLGİLİ TARAFLAR NE SÖYLEDİ?

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“Mağusa bölgesinde şu anda yeşil alan yoktur, parklar sınırlıdır, kanalizasyon altyapısı yoktur, göletlerin ve sulak alanlarının dibine kadar gelen bir yapılaşma vardır”

“Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nde birkaç sene önce alınan kararlarla, düzensiz ve plansızca, altyapı ele alınmaksızın yapılaşmalar başladı. 2018’in Kasım ayında dönemin hükümeti emirname kararı almış, ancak bunu bir ay kadar geç yayımlamıştı. Emirnamede bazı eksiklikler ve yanlışlıklar hala mevcuttur. Şehir Plancıları Odası olarak geçtiğimiz aylarda bunu dava etmiştik. Şehir Planlama Dairesinin imar planlaması devam etmektedir. Geçtiğimiz Çarşamba halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktı ve sebep belirtmeksizin iptal edildi. Bu bizler için büyük bir soru işareti yarattı. Kaçak inşaatların devam etmesi ve emirnamenin kararlarına uyulmaması sebebiyle birçok örgüt Mağusa’da toplanarak bir toplantı yapmıştık. Sonrasında da Tabipler Birliği’nde toplantı yapma kararı aldık ve alınan kararları da yine medya aracılığı ile paylaşacağız. Mağusa bölgesinde şu anda yeşil alan yoktur, parklar sınırlıdır, kanalizasyon altyapısı yoktur, göletlerin ve sulak alanlarının dibine kadar gelen bir yapılaşma vardır ve halen devam etmekte olan, büyüyecek bir trafik sorunu vardır. Kısacası bizim asıl sorunumuz plansızlıkladır. Devlet hizmetlerinin yapılacak olan bu inşaatlara hizmet veremeyeceği düşüncesindeyiz. En önemlisi, ülkemizde bir itfaiye aracı 30 metreye kadar uzanabilir ancak yapılacak bu inşaatlar bunun üzerindedir ve acil bir durumda, devlet araçlarının hem yol darlığından hem de üst kata ulaşamama durumundan eli kolu bağlanacaktır. 2020 yılına geliyoruz, bir sinekten insanımızı kaybettik ve şu anda hastanede mücadele eden daha fazla kişi de mevcuttur. Bu virüsün oluşması tesadüf değildir, plansızlıktan kaynaklanmaktadır.”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten:

“Toplumu bilgilendirmek için gereken her şeyi yapacağız”

“Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Örgütler olarak Planlı Gelişme İnisiyatifi olarak hareket edeceğiz ve bugün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşeceğiz. Bu görüşmeyi geçen hafta yapmamız gerekiyordu. İçişleri Bakanı Baybars ile görüşmeden sonra Perşembe günü Yeniboğaziçi’ne giderek bölgeyi yerinde incelemeyi ve halk ile onları bilgilendirmek adına görüşmeyi düşünüyoruz. Bu hafta yoğun bir programla tüm görüşmelerimizi tamamlamak ve taslağı konuşmak istiyoruz. Buna paralel olarak yargı süreci de devam ediyor. Toplumu bilgilendirmek için gereken her şeyi yapacağız.”

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu temsilcisi Erol Emin:

“Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin, hala zaman varken korunması ve tedbir alınması gerekiyor”

“Mağusalı bir yurttaş olarak, bölgenin şu anda geldiği durumdan rahatsızlık duyuyorum. Mağusa’nın, plansız ve çarpık yapılaşma ile Girne’ye benzemesini istemiyorum. Girne’nin, altyapısıyla, kanalizasyonu ile yapıları ile dokusunun bozulduğuna inanıyorum. Aynı hataları tekrarlamamız gerekiyor. Örneğin, Girne’nin nüfusu ile, kanalizasyon tesisi birbirine örtüşmüyor ve bu da başlıca kirlilik olmak üzere birçok soruna yol açıyor. Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nin, hala zaman varken korunması ve tedbir alınması gerekiyor.”

Plan, bölge başkanlarından ‘tam not’ almamıştı…

Hatırlanacağı üzere; taslak metin üzerinde çalışmaları devam eden ve İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars tarafından sona gelindiği açıklanan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nda imar planı, bölge belediye başkanları tarafından ‘tam not’ almamıştı.

YENİDÜZEN'e konuşan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, çalışmalarda sona gelindiğini, taslak çalışmanın halkla paylaşılacağını ifade etmiş, buna karşın hem İskele hem de Yeniboğaziçi belediye başkanları ise çalışmadaki belli başlı noktalarda uzlaşı sağlayamadıklarını aktarmıştı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Çalışma çok tatmin etmedi, belli noktalarda uzlaşamadık” derken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise “birçok projenin olduğu bölgenin imara kapatılması gündemde” diyerek eleştirilerde bulunmuştu.