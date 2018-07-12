İskele bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

İskele’de, Sezar Plajı, Sarcom ile Sunrise sitelerine yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebilecek.

Bu nedenle vatandaşlardan her an şebekede elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.