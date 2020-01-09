İskele-Boğaz Yolu’nda çökme tehlikesi!

İskele Belediyesi, yağmur ve fırtınanın neden olduğu ana yol ve yol kenarlarında ki hasarlara imkânlar el verdiğince müdahalede bulunulmaya çalışıldığını belirtti, çökme tehlikesi bulunan İskele- Boğaz Yolu ile ilgili bakanlığa ‘acil müdahale çağrısı yaptı.

İskele Belediyesi personelinin İskele Boğaz’da fırtınanın da etkisiyle şiddetlenen dalgaların neden olduğu hasara müdahale ettiği belirtilirken, yol kenarında bulunan kaldırımın hasar gördüğü bölgeye giderek çalışma başlatan ekibin, söz konusu bölgeyi, güvenlik şeridine aldığı bildirildi.

Söz konusu yola, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok acil müdahalede bulunulması gerektiği de ifade edilirken, her gün tonlarca ağırlıktaki kamyon ve tankerlerin geçtiği yolun, denizde oluşan gel-gitten ötürü çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.